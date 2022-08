O Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol esclareceu, esta quinta-feira, o que é o «jogar deliberado», o «ressalto» ou o «desvio», lembrando aquilo que é referido pelo Internacional Board (IFAB), órgão que regulamenta as regras do futebol.

«Uma vez que o conceito de "jogar deliberado", que vinha sendo aplicado até ao final da época passada, não estar de acordo com aquilo que o mundo do futebol espera, o IFAB veio esclarecer e evidenciar os fatores de análise para se distinguir quando a ação de um jogador deve ser considerada como jogar deliberado, ou quando a ação de um jogador deve ser considerada um ressalto ou um desvio», refere o CA, pormenorizando, na mesma nota, o que é o jogar deliberado e as diferenças entre jogar e tocar a bola.

A nota explicativa, na íntegra:

1 . Jogar deliberado passa a ter em conta os seguintes fatores:

É preciso ter ou poder ter o controlo da bola ao:

- Passar a bola a um colega

- Ganhar a posse de bola

- Jogar a bola com os pés ou a cabeça



A qualidade do passe não é relevante para o desfecho da jogada.



Desta forma, deverá ter-se em consideração:

- A distância da bola e o jogador ter a visão desimpedida

- A direção da bola ser previsível

- A velocidade da bola

- O tempo para o jogador coordenar o seu movimento

2. Diferenças entre jogar e tocar a bola:



Considera-se que para jogar a bola é preciso ter o controlo do corpo e controlo da bola

Considera-se que tocar na bola acontece quando não se tem o controlo do corpo - tacle, salto ou rotação, tocando na bola ao de leve ou de “raspão”

3. Assim, a ação de "jogar deliberado" passa a ter em conta:



- O controlo do corpo e do movimento

- É preciso jogar a bola