A equipa de sub-23 do Benfica foi a Matosinhos bater o Leixões por 2-1, em jogo da primeira mão dos quartos de final da Taça da Revelação.

A equipa do Estádio do Mar até marcou primeiro, logo aos nove minutos, numa recarga de Dinho a um primeiro remate de Vando Félix, mas o Benfica chegou ao empate, aos 26 minutos, com um remate cruzado de Tiago Gouveia.

Ainda antes do intervalo, o Leixões ficou reduzido a dez, por expulsão de Ousmane Diagne, por acumulação de amarelos, e o Benfica acabou por virar o resultado no início da segunda parte, com Tiago Gouveia a bisar a passe de Pedro Santos.

O vencedor desta eliminatória irá defrontar o vencedor do embate entre Marítimo e Sp Braga (minhotos venceram primeiro jogo por 3-2) nas meias-finais.

O jogo da segunda mão, no Seixal, está marcado para as 16h00 da próxima terça-feira.