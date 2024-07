A SAD do Leixões confirmou esta terça-feira a compra do Complexo Desportivo do Fão, um dia depois do Sp. Braga ter alegado o «sucessivo e persistente incumprimento» do contrato-promessa de compra e venda com a Câmara Municipal de Esposende e com o Clube de Futebol de Fão.

Em comunicado, o CF Fão garante que «não incorreu em qualquer incumprimento do contrato com os bracarenses. O presidente do clube acrescenta ainda que o espaço foi adquirido pelo Leixões, a troco de 1,5 milhões de euros. Paulo Campos deixa também críticas à postura do Sp. Braga, que acusa não ter avançado para a compra do Complexo, após avançar com o «sinal».

«Apesar da inexistência de tal licença, o Sp. Braga não deixou de fazer uso e utilização intensiva do Complexo Desportivo do Fão, tendo realizado inclusive todos os jogos oficiais da Liga 3 na qualidade de visitado. Além disso, o Sp. Braga alugou o espaço a outros clubes e retirou dividendos desse aluguer», pode ler-se no comunicado.

Perante toda esta polémica, a Câmara Municipal de Esposende lamenta a queda da parceria com os bracarenses e consideram que «se perdeu uma oportunidade única e irrepetível» de engrandecer a Vila do Fão.