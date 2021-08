A II Liga Portuguesa arrancou no último fim de semana e já há um candidato a golo da competição.

No Leixões-Farense, que terminou com vitória do Leixões por 3-1 e que fechou a jornada inaugural da competição na terça-feira, Adewale Sapara, avançado dos «bébés do mar», surpreendeu o guarda-redes Rafael Defendi, aos 27 minutos de jogo, com um espetacular chapéu de longe. Um lance pleno de intenção que desfez o empate e deu vantagem à equipa de Matosinhos no jogo.

Adewale Sapara é um avançado nigeriano de 26 anos. Chegou a Portugal em 2014, para jogar na equipa B do Farense. Representou ainda Quarteirense, Sertanense, Oleiros e Almancilense até chegar ao Olhanense, onde se destacou a competir no Campeonato de Portugal. Na época passada chegou ao Leixões, disputando 23 jogos e marcando três golos. Nesta temporada, em dois jogos oficiais, Sapara já marcou um golo e agora um golaço.