A Câmara Municipal de Matosinhos está a ser contestada pelos adeptos do Leixões, após ter incluído um passeio chamado «Rota do Dragão» na edição deste ano das Festas do Senhor de Matosinhos.

Este passeio cultural procurava «explorar o passado mais remoto» dos azuis e brancos, tal como explicou o historiador Joel Cleto nas redes sociais, em espaços como a Praça Guilherme Pinto, a Igreja do Bom Jesus e o edifício dos Paços do Concelho.

Ora, em jeito de protesto contra a decisão, os adeptos do Leixões colocaram diversas tarjas pela cidade, com mensagens como «Dragonada? Câmara Municipal de Matosinhos apoia o clube da cidade errada» ou «Fora com os dragões na terra do Leixões».

CONFIRA AQUI A GALERIA ASSOCIADA AO ARTIGO.