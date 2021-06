O Leixões anunciou na manhã desta quinta-feira o fim da carreira de Paulo Machado aos 35 anos.

O internacional AA português em seis ocasiões deixa os relvados enquanto jogador, mas continua agora como treinador-adjunto da equipa sub-23 do Leixões.

Através das redes sociais, o clube de Matosinhos destacou no médio português o «enorme profissionalismo, dedicação e compromisso que sempre demonstrou», o que levou os «bebés do mar» a manterem um elemento com experiência na estrutura.

Formado no FC Porto, Paulo Machado explorou o futebol fora de portas. Jogou no futebol francês, foi bicampeão na Grécia e na Croácia e venceu a Taça de Portugal quando voltou a Portugal para jogar no Desp. Aves. Começa agora uma nova aventura.