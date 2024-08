O Leixões anunciou esta segunda-feira a contratação de Rafael Martins, avançado que, ao longo dos últimos anos, deixou a sua marca no futebol português ao serviço de Vitória, Moreirense, Casa Pia e Santa Clara.

O clube de Matosinhos, com sentido de humor, relacionou a chegada do possante avançado de 35 anos ao sismo que foi sentido na última madrugada em Portugal. «Sentiram o sismo de 5.3 na escala de Richter?», pergunta o clube nas redes sociais, na publicação em que anuncia a chegada do reforço.