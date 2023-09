Mozino, jogador do Leixões, sofreu uma fratura no perónio esquerdo durante o jogo contra o Benfica B, realizado no último domingo, a contar para a quarta jornada da II Liga, e terá vai ser submetido a uma intervenção cirúrgica, anunciou o clube de Matosinhos.

Mozino, natural da Costa do Marfim, lesionou-se aos 78 minutos da partida após ter chocado de frontalmente com central norte-americano Joshua Wynder, que foi sancionado com um cartão amarelo.

O jogador foi assistido no campo e, posteriormente, submetido a exames médicos que confirmaram a fratura no perónio esquerdo. A data da cirurgia ainda não foi anunciada.

A lesão de Mozino levou à sua saída no jogo, deixando a equipa do Leixões com apenas dez jogadores, uma vez que já haviam esgotado as cinco substituições permitidas. Apesar disso, a equipa de Matosinhos conseguiu empatar o jogo nos descontos, com um golo de Léo Bolgado.

Mozino, que anteriormente representava o Trofense, juntou-se ao Leixões no início desta época, assinando um contrato de duas épocas, com a opção de mais duas.