Naldo, antigo central do Sporting, é reforço do Leixões que está a preparar-se para mais uma edição da II Liga, depois do 13.º lugar da época passada.

Um reforço de peso para a equipa de Matosinhos, com o central de 36 anos a proporcionar experiência à formação de Matosinhos, depois de já ter atuado em campeonatos no Brasil, Itália, Espanha, Rússia, Turquia e Arábia Saudita.

Um nome já conhecido dos portugueses depois de Naldo ter representado o Sporting, há dez anos, na temporada de 2015/16.