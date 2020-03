Leixões e Farense empataram a uma bola, no fecho da 24.ª jornada da II Liga.



Os Bebés do Mar marcaram logo a abrir a segunda parte por intermédio de João Graça, jogador formado no FC Porto (48m).



A equipa de Manuel Cajuda acabou por deixar escapar o triunfo a seis minutos do final. Na sequência de uma jogada de insistência, Ryan Gauld surgiu solto na área e atirou colocado para o fundo da baliza de Stefanovic. O escocês, que pertence aos quadros do Sporting, marcou pelo terceiro jogo consecutivo.



Com este empate o conjunto de Sérgio Vieira chegou aos 48 pontos e ocupa o segundo lugar da prova, com mais seis pontos que o terceiro classificado. Por sua vez, o Leixões tem 33 e está na nona posição.