José Mota deixou de ser treinador do Leixões, tal como o Maisfutebol anunciou em maio.

O clube de Matosinhos, oitavo classificado na II Liga 2022/23, anunciou a saída numa nota publicada nas redes sociais, em que «agradece a José Mota o excelente trabalho realizado».

De acordo com a SAD, «Paulo Sousa e Tiago Pinheiro, treinadores adjuntos, e Emanuel Konde, treinador de guarda-redes, também terminam o vínculo contratual e estão de saída».

O anúncio é feito com uma mensagem do próprio José Mota: «No dia em que termina o meu vínculo, quero agradecer ao Leixões por me ter proporcionado ser o treinador com mais jogos na história do clube. Um registo destes, num emblema com esta grandeza, é muito gratificante e digno de orgulho.»

O técnico acrescentou que o Leixões realizou «uma excelente época e isso só foi possível graças ao excelente trabalho dos jogadores, staff e funcionários» do clube.

«Trabalhámos todos para o mesmo e isso foi fundamental. Agradeço o apoio dos sócios e adeptos, que estiveram sempre ao nosso lado. O Leixões é um clube especial e do qual guardarei sempre excelentes recordações. Espero e desejo que os sócios e adeptos apoiem a nova equipa técnica e jogadores. Desejo o melhor possível a este clube histórico, em que vivi grandes momentos. O Leixões tem um lugar especial no meu coração», concluiu.