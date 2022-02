O Desp. Chaves venceu esta quarta-feira o Varzim, por 1-0, graças a um golo apontado aos 50m por Wellington Carvalho.

Com este resultado os transmontanos ficam a quatro pontos da zona de subida e sobem ao 5.º lugar, com 33 pontos, menos seis do que o líder Casa Pia, que tem mais um jogo.

Noutro jogo que decorreu à mesma hora, o Leixões recebeu e venceu o Mafra, por 2-0, num jogo que teve uma expulsão para cada lado.

Leonardo Costa e Thalis fizeram os golos dos matosinhenses, que agora somam 25 pontos e ficam um ponto e um lugar atrás do Mafra, que é 10.º classificado.