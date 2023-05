Os jogadores do Leixões juntaram-se para comprar a lotação do Estádio do Mar e contribuir, desta forma, para a onda solidária em torno da pequena Maria Leonor, uma bebé que nasceu com vários problemas de saúde.

O clube de Matosinhos tinha anunciado que a receita do jogo de sexta-feira (18h00) com o Vilafranquense, para a II Liga, iria reverter na totalidade para Maria Leonor, «que necessita de ajuda financeira para os diversos tratamentos médicos».

Entretanto, já nesta quinta-feira, o Leixões anunciou que o plantel decidiu comprar a totalidade dos bilhetes disponíveis, à venda por três e cinco euros.