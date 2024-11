Num duelo de históricos do futebol nacional, na 11.ª ronda da II Liga, o Leixões triunfou na receção ao Marítimo (2-1). Na tarde deste domingo, os «Bebés do Mar» aproveitaram a visita dos madeirenses para acelerarem rumo ao pódio.

Num encontro geralmente intenso, um contra-ataque trabalhado entre Paulité e André André culminou num passe do experiente médio para a velocidade de Werton. Ligeiramente descaído para a esquerda, o avançado brasileiro rematou cruzado, sem hipóteses para Gonçalo Tabuaço.

No segundo tempo, entre trocas e cartões amarelos, Rafael Martins – há cinco minutos em campo – ampliou a vantagem, aos 84m.

Por fim, aos 90+7m, Euller reduziu, mas tarde demais.

Assim, o Leixões é terceiro classificado (posto de play-off), com 18 pontos, em igualdade com Ac. Viseu e Desp. Chaves. Segue-se a receção ao Sp. Braga, para a Taça, e a visita ao Ac. Viseu, para o campeonato.

Por sua vez, o Marítimo encaixou a segunda derrota consecutiva e permanece no sétimo lugar, com 15 pontos, a nove do líder Penafiel. Os madeirenses apenas regressam à ação na tarde de 1 de dezembro, na receção ao Benfica B (6.º).