João Nuno Fonseca, de 36 anos, espreita a estreia como treinador, pela porta do Leixões. A informação foi avançada na imprensa nacional e confirmada pelo Maisfutebol. O famalicense é adjunto no Ulsan Hyundai, emblema sul-coreano pelo qual assinou em janeiro.

Segundo apurou o nosso jornal, a desvinculação está a ser negociada, num processo que exige paciência.

De recordar que esta equipa – tricampeã em título da Coreia do Sul – encerrou a fase de grupos do Mundial de Clubes no quarto e último lugar do Grupo F, sem pontos, atrás de Dortmund, Fluminense e Mamelodi Sundowns.

Num percurso de 17 anos, João Nuno Fonseca foi adjunto nos juniores da Académica e analista da equipa principal. Seguiram-se épocas no Qatar, até rumar aos franceses do Nantes, na época 2018/19, para trabalhar com Miguel Cardoso.

No regresso a Portugal foi adjunto dos sub-23 do Benfica, entre 2019 e 2021. Desde então, ocupou o mesmo cargo nos franceses do Stade de Reims (2021/22) e do Valenciennes (2023/24).

AO MINUTO: siga todas as novidades do mercado de transferências.

Em 2024/25, o Leixões contou com três treinadores – Carlos Fangueiro, José Mota e Cristiano Couto Brito, nas derradeiras duas jornadas – terminando no 13.º lugar da II Liga.

Resta saber se João Nuno Fonseca vai alcançar acordo com o Ulsan Hyundai e, assim, concretizar a estreia como treinador.