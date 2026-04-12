O Leixões venceu na receção à Oliveirense, na tarde deste domingo, na 29.ª jornada da II Liga (2-0). Num encontro de sentido único, o emblema de Matosinhos inaugurou o marcador aos 13 minutos, pelo extremo Serfi Nhaga, após incursão ofensiva da direita para a esquerda.

Entre bolas aos ferros – e sem reação dos visitantes – o avançado Luccas Paraizo entrou aos 54 minutos e faturou no minuto seguinte. Ainda que o defesa Semeu tenha sido expulso ao minuto 69, a Oliveirense foi incapaz de relançar o encontro.

Assim, o Leixões distanciou-se do fundo da tabela, ocupando o 12.º lugar com 38 pontos, seis sobre o Paços de Ferriera (16.º, em posto de play-off). Segue-se a visita ao FC Porto B (8.º), a 20 de abril.

Quanto à Oliveirense, continua no 18.º e último lugar, com 27 pontos, a cinco de zona segura. A 22 de abril, o emblema de Oliveira de Azeméis recebe o Benfica B (6.º).