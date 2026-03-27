O Rio Ave perdeu num particular com o Leixões em Vila do Conde, nesta sexta-feira (2-1). O único golo dos vilacondenses foi apontado pelo médio Nikitscher, depois de Bryan Róchez e Paulité adiantarem o Leixões.

O Rio Ave ocupa o 10.º lugar da Liga, com 30 pontos, oito de vantagem sobre a zona de despromoção, apontando à receção ao Alverca (12.º) a 4 de abril. Por sua vez, o Leixões é 12.º classificado da II Liga, com 34 pontos, cinco de diferença para os lugares de descida.