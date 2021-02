O Estoril, líder isolado à condição da fase de campeão da Liga Revelação, manteve esse estatuto com a vitória desta terça-feira ante a Belenenses SAD, por 3-0.

Chiquinho foi o protagonista maior do encontro da sexta jornada, ao apontar os três golos do jogo, no Estádio José Gomes. O «hat-trick» foi construído com golos aos 18, 24 e 76 minutos. O Estoril ainda viu Douglas Aurélio ser expulso nos últimos minutos, mas manteve a diferença até final.

O Leixões mantém-se com menos dois jogos e a três pontos da equipa da linha, uma vez que venceu o Marítimo, por 2-1, também na condição de visitado. Mike, aos 34 minutos, deu vantagem aos insulares, mas Papalelé bisou aos 37 e 68 minutos, dando a volta ao marcador.

No outro jogo, houve empate sem golos no Famalicão-Sp. Braga.