Os adeptos do Leixões já só foram a tempo de ver a segunda parte do encontro diante do Arouca, este domingo, e tiveram de ser transportados pelo autocarro da equipa, depois de ficarem retidos na autoestrada.

No final do empate a uma bola em Arouca, o treinador da equipa de Matosinhos, Vítor Martins, revelou que a falange de apoio dos «Bebés do Mar» teve um problema com o meio de transporte, daí ter chegado mais tarde ao estádio. Valeu aí a decisão do presidente da SAD, André Castro, que determinou que o autocarro da equipa fosse resgatar os adeptos a meio do caminho.

«Os dois autocarros que traziam os nossos adeptos ficaram retidos, alguns adeptos queriam vir a correr pela autoestrada, mas não fazia sentido. O autocarro da equipa principal foi buscá-los, chegaram mais tarde. mas ainda nos apoiaram e fomos crescendo consoante o número de adeptos que foi chegando. Fomos mais fortes, embalados por eles. Isto é um bocadinho o exemplo do que é o Leixões: na adversidade, conseguir arranjar sempre solução para os nossos problemas», disse o técnico na flash interview à Sport TV, no final do jogo.

O apoio, de facto, fez-se sentir no resultado. Depois de se apanhar em desvantagem aos oito minutos, após o golo de Dabbagh, o conjunto da II Liga conseguiu chegar ao empate, aos 76, por Miguel Silva. Ainda assim, não conseguiu carimbar já o apuramento para a próxima fase da Taça da Liga.