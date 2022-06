Julian Nagelsmann separou-se de Ehefrau Verena no início de junho, terminando uma relação de 15 anos, que redundou em casamento em 2018. O casal tem dois filhos em comum.

Agora, o jovem treinador do Bayern assume um romance com Lena Wurzenberger, jornalista que fazia a cobertura diária do clube de Munique para o Bild.

O técnico de 34 anos e a jornalista de 30 foram fotografados num iate em Ibiza, ilha em que o novo casal está a passar férias.

Segundo a imprensa alemã, Nagelsmann já tinha informado o Bayern Munique sobre a relação com Lena Wurzenberger e a jornalista teria feito o mesmo em relação ao Bild.

Porém, ainda no dia 21 de junho, Lena acompanhou a chegada de Sadio Mané ao clube.

Entretanto, as fotografias do casal no iate circularam nas redes sociais ao longo desta quarta-feira e o Bild decidiu reagir publicamente, garantindo que tomou apenas conhecimento da relação na quarta-feira e que Lena Wurzenberger seria afastada de imediato da cobertura diária do Bayern Munique.