O Lens subiu à liderança isolada do campeonato francês, ao vencer na visita ao Angers (2-1), em encontro da 14.ª jornada. Na tarde deste domingo, Florian Thauvin inaugurou o marcador aos 45 minutos a favor dos visitantes. Entre trocas, o avançado bisou aos 74 minutos, antes de o avançado Djibirin reduzir aos 76m.

Assim, o Lens sobe ao topo, com 31 pontos, mais um do que o PSG. Tal não acontecia há 21 anos. Ao cabo de quatro vitórias consecutivas no campeonato, segue-se a visita ao Nantes (16.º), no sábado (16h). Quanto ao Angers, continua no 12.º lugar com 16 pontos, antes da visita ao Nice (10.º), no domingo (14h).

 

Noutros duelos desta tarde, o Lille contou com Félix Correia – extremo ex-Gil Vicente – de início no triunfo no reduto do Le Havre, por 1-0. O nó apenas foi desfeito aos 88 minutos, pelo avançado Igamane. Assim, o Lille sobe ao quarto lugar, com 26 pontos, antes da receção ao Marselha (3.º), na sexta-feira (20h).

Quanto ao Le Havre, leva 14 pontos no 14.º lugar, com três pontos de vantagem sobre os lugares de descida.

 

Na sequência da derrota no Dragão (3-0), o Nice voltou a perder, desta feita na visita ao Lorient (3-1). O extremo Tiago Gouveia, emprestado pelo Benfica, começou de início e saiu aos 60 minutos. Assim, o Nice é décimo com 17 pontos, mais três do que o Lorient (15.º).

Outros resultados

Estrasburgo 1-2 Brest

 

