O Lens retomou a liderança do campeonato francês na receção ao Le Havre (1-0), em encontro da 20.ª jornada. Na noite desta sexta-feira, o ala Ruben Aguilar desfez o nulo aos 45+1 minutos.

Assim, o Lens lidera com 46 pontos, um de vantagem sobre o PSG, que visita o Estrasburgo (7.º) no domingo (19h45). No calendário do Lens segue-se a visita ao Troyes nos “oitavos” da Taça, na quarta-feira (20h). O regresso ao campeonato está agendado para 7 de fevereiro, aquando da receção ao Rennes (6.º).

Quanto ao Le Havre, é a primeira equipa cima da zona de despromoção, com 20 pontos, seis de vantagem sobre o Nantes (16.º). Segue-se a receção ao Estrasburgo, a 8 de fevereiro.