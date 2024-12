O duelo entre Lens e PSG, a contar para os «32-avos» da Taça de França, contou com a presença de Raphaël Varane nas bancadas. O antigo defesa, formado naquele clube, aproveitou a ocasião para «regressar aos básicos», em prol da emoção da modalidade.

Ainda que tenha assinado pelo Como no último verão, uma lesão obrigou Varane, de 31 anos, a antecipar o fim da carreira. Em todo o caso, os capítulos compostos por Lens, Real Madrid, Manchester United e França valeram uma carreira rica em títulos (22).

Ora, na noite de domingo, Gonçalo Ramos marcou pelo PSG, mas os parisienses apenas triunfaram nos penáltis.

Retour aux sources… N’essaye pas de leur expliquer, ils ne peuvent pas comprendre ❤️💛



Love football, the emotions. This is what it is all about !! pic.twitter.com/Jggi350WMM