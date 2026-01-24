França: Lens perde e deixa escapar liderança
Equipa sensação perdeu 3-1 frente ao Marselha
Depois de dez triunfos consecutivos, o Lens, equipa sensação da Liga francesa, perdeu na deslocação ao reduto do Marselha por 3-1. Ethan Nwaneri, emprestado pelo Arsenal, marcou na estreia pela equipa de Roberto De Zerbi.
Pressionados pela vitória do PSG, o Lens procurava manter a liderança do campeonato francês. Contudo, na deslocação ao Stade Vélodrome, a equipa que está a fazer sonhar os seus adeptos, não foi capaz de bater o Marselha.
Num jogo marcado pela estreia de Ethan Nwaneri, os comandados por Roberto De Zerbi entraram a todo o gás e, aos três minutos, Amine Gouiri abriu a contagem no marcador. Contudo, o destaque vai para o estreante que fez o segundo golo do jogo, aos 13 minutos. Marcou um belo golo à entrada da área.
Ora veja:
Na segunda parte a tendência do jogo manteve-se e o Marselha chegou ao 3-0. Amine Gouiri bisou na partida ao minuto 75. O Lens ainda reduziu por Fofana, aos 85 minutos, mas não bastou para evitar aquela que é a quarta derrota da equipa na liga francesa.
Com este triunfo o Marselha mantém o terceiro lugar com 38 pontos. Já o Lens deixa escapar a liderança e assume o segundo lugar com 43 pontos, menos dois que o agora líder PSG.
Noutros resultados, o Mónaco continua sem vencer após o empate a zero frente ao Le Havre e assume a décima posição da tabela classificativa com 24 pontos. Já o Lorient venceu o Rennes por 2-0.