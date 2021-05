O Lille, líder da Ligue 1 com um ponto de vantagem sobre o Paris Saint-Germain, visita esta noite (20h00) o rival Lens, atual quinto classificado, em mais uma edição do Derby du Nord, o duelo mais aguardado da região de Nord-Pas-de-Calais.



Os jogadores do Lille, onde se incluem os portugueses José Fonte, Tiago Djaló, Renato Sanches e Xeka, agradeceram o apoio incrível dos adeptos no momento da partida para Lens, como pode ver nos vídeos seguintes.

A rivalidade entre Lille e Lens é histórica e motiva os adeptos das duas equipas. Na quinta-feira, foi a vez os adeptos da formação local motivarem os jogadores durante uma sessão de trabalho.



Ora veja: