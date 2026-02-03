De regresso a França para representar o Lens – depois de deixar os mexicanos do Club América por insultos racistas – Allan Saint-Maximin voltou a ser alvo de ofensas. Por isso, o novo clube do avançado tomou posição.

«O Lens está indignado e condena veementemente a onda de comentários racistas dirigidos a Allan Saint-Maximin nas redes sociais. O clube foi obrigado a desativar os comentários em algumas publicações e vai continuar a tomar as medidas para transformar as redes sociais num espaço saudável. Reafirmamos o nosso compromisso com os valores do respeito e da tolerância», lê-se no comunicado publicado nesta terça-feira.

Depois de três golos e uma assistência no México, o extremo de 28 anos regressa a França, onde também representou Saint-Étienne, Bastia, Mónaco e Nice. Entre 2019 e 2023, Saint-Maximin jogou pelo Newcastle. Desde então, viveu épocas por Al Ahli, Fenerbahçe e Club América.

O Lens ocupa o segundo lugar do campeonato francês, a dois pontos do líder PSG.

