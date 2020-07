Leo Messi aproveitou as miniférias do plantel do Barcelona para passar alguns dias em Ibiza, acompanhado por Antonella Roccuzzo e pelos três filhos: Thiago, Mateo e Ciro.

Durante a pausa, o casal partilhou várias fotografias da família e Antonella Roccuzzo, normalmente bastante reservada e avessa a constante exposição pública, foi bastante elogiada pela boa forma física.

A companheira de longa data de Messi, casada com o jogador desde 2017, gosta de treinar com regularidade e não evidencia o corpo normal de uma mãe de três filhos.

Refira-se por fim que Messi e Antonella fizeram-se acompanhar por outro casal conhecido do Barcelona: Luis Suárez e Sofia Balbi. O grupo juntou-se para momentos de lazer a bordo de um iate, nas águas de Ibiza.

O plantel do Barcelona regressou ao trabalho na segunda-feira, para preparar a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões frente ao Nápoles (8 de agosto).

Veja as fotografias de Antonella Roccuzzo na galeria associada a este artigo.