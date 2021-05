O CIES – Observatório de Futebol divulgou esta segunda-feira um ranking da empresa InStat, que avalia o desempenho de jogadores de futebol no continente europeu. Leo Messi (Barcelona) é o jogador com melhor avaliação no índice, com o português João Cancelo (Manchester City) a surgir como o primeiro entre os nomes da Premier League.



Na Liga portuguesa, Jan Vertonghen (Benfica) está no topo no ranking.



De acordo com a explicação da InStat, a métrica tem em conta o contributo do jogador para o sucesso da equipa, a importância das suas ações, o nível do adversário e o nível do campeonato.

Cada posição tem um número elevado de factores sujeitos a avaliação (de 12 a 14) e o peso das ações difere consoante a posição dos jogadores – por exemplo, um erro grave de um defesa afeta mais a métrica que um erro grave de um avançado.



Top 10 na Europa:



1.º Leo Messi (Barcelona): 405 pontos

2.º Neymar (Paris Saint-Germain): 381

3.º Lewandowski (Bayern Munique): 371

4.º João Cancelo (Manchester City): 368

5.º Rodri (Manchester City): 366

" De Bruyne (Manchester City): 366

7.º Mahrez (Manchester City): 365

8.º Lingard (West Ham): 358

9.º Gundogan (Manchester City): 357

10.º Grealish (Aston Villa): 356