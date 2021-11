Leo Messi arrecadou esta segunda-feira a sétima Bola de Ouro do currículo, mas nem todos concordaram com a atribuição do prémio. Não é o caso de Pep Guardiola, que orientou o argentino no Barcelona e elogiou-o mais uma vez.

«Nunca podemos dizer que é injusto o Messi vencer a Bola de Ouro. Ele é muito bom. Agora, sobre preferências... É um espetáculo, um bom negócio para manter o futebol mais interessante. É um grande feito para a Alexia [Putellas], para o Pedri, para todos os premiados. Se o Messi merece ou não, não sou a pessoa certa para o dizer, mas nunca é injusto quando ele ganha», começou por dizer o técnico espanhol em conferência de imprensa.

«E claro que se o Lewy [Lewandowski] ganhasse, com as temporadas que teve nos dois últimos anos, a quantidade de golos que marcou, a qualidade dele, também seria justo», acrescentou.