O León, equipa orientada pelo português Renato Paiva, não consegue afastar o cenário de crise. Na 12.ª jornada do campeonato do México, perdeu por 3-2 no reduto do Necaxa.

Após o triunfo frente ao Atlas (4-2), o León esperava arrancar para um ciclo positivo. Porém, novo desaire fragiliza a equipa, que perdeu cinco dos últimos seis jogos na competição.

Com este resultado, o Club León ocupa o 13.º lugar na tabela classificativa do campeonato mexicano.