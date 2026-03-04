Leonardo Jardim vai ser oficializado como treinador do Flamengo esta quarta-feira, a tempo de dar o primeiro treino no clube carioca. No entanto, vai ser um treino especial.

O português vai aparecer frente ao plantel sem auxiliares, uma vez que António Vieira, José Barros e Diogo Dias permanecem retidos na Ilha da Madeira, devido ao mau tempo.

Está previsto que os adjuntos viajem para o Brasil amanhã, quinta-feira, pelo que só na sexta devem chegar ao Rio de Janeiro e começar a trabalhar no Flamengo.

Para além destes três adjuntos, Leonardo Jardim vai ainda precisar de um preparador-físico, o qual deverá ser brasileiro e indicado pelo próprio Flamengo.