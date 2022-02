Leonardo Jardim já não é treinador do Al-Hillal.

Em comunicado, o emblema saudita informou que a rescisão de contrato foi acordada pelas duas partes e agradeceu ao treinador português pelo trabalho feito.

De resto, o Al-Hilal também anunciou o sucessor de Jardim: trata-se do argentino Ramón Díaz, que está de regresso ao clube que orientou em 2016/17 e 2017/18 com um contrato até ao final da temporada.

No Al-Hilal, Leonardo Jardim conquistou uma Liga dos Campeões asiática e uma Supertaça da Arábia Saudita. Mais recentemente, a equipa saudita foi goleada por 4-0 frente ao Al-Ahly no jogo de terceiro e quarto lugares do Mundial de Clubes.