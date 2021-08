O diretor desportivo do Paris Saint-Germain, Leonardo, confirmou à RMC Sport que Kylian Mbappé deseja sair do clube e que a proposta feita pelo Real Madrid, noticiada na quarta-feira, foi recusada.

«O Kylian Mbappé quer ir embora, isso parece-me claro. Se o Real Madrid faz uma oferta, parece-me claro... Estou a dar uma posição que parece-me clara para todos. Não podemos tirar a última semana do mercado dos nossos planos. Se ele quiser ir embora, não vamos mantê-lo aqui, mas ele vai com as nossas condições», disse Leonardo.

Contudo, a posição dos parisienses é clara: renovar contrato com Mbappé. Até ao momento o PSG apresentou duas propostas para tentar manter o jogador.

«Nós não fizemos muitas declarações públicas sobre o futuro do Mbappé, mas a nossa posição sempre foi manter o Kylian e estender-lhe o contrato. Esse sempre foi o nosso objetivo e ainda é. Fizemos duas ofertas importantes ao Kylian. Queremos mostrar-lhe que ele é um jogador importante, no centro do projeto, mas nunca acima do projeto», alertou o dirigente do clube francês.

Quanto à proposta do Real Madrid, que a imprensa espanhola garante ter sido de 160 milhões de euros, Leonardo entendeu que os valores em causa não eram suficientes e que os «merengues» têm agido de forma incorreta.

«A oferta que recebemos foi considerada insuficiente e a nossa intenção é manter o jogador no clube. A oferta foi recusada. O Real Madrid está a ter um comportamento desrespeitoso e incorreto», disse Leonardo.