A informação é recente e foi avançada pelo diário Olé: Leopoldo Duque, médico pessoal de Diego Armando Maradona, foi acusado pela justiça argentina de homicídio por negligência, no seguimento do inquérito instaurado no sábado. O mandato de busca foi assinado por um juiz da comarca de San Isidro, Orlando Díaz, e permitiu à polícia iniciar buscas na casa e na clínica do médico.



De acordo com o que escreve a publicação argentina, os depoimentos das três filhas de Diego Maradona - Dalma, Giannina e Jana - foram fundamentais neste processo. De acordo com o que está a circular, Maradona e Leopoldo Duque tiveram uma discussão grave dias antes da morte de Diego.



A partir desse momento, Duque deixou de acompanhar o paciente em permanência no dia-a-dia, limitando-se a prescrever o tratamento por telefone aos enfermeiros que estavam na residência de D10S, na zona de Tigre.



Nesta altura ainda se desconhece se Leopoldo Duque foi detido pela polícia argentina.



Importa lembrar que Leopoldo Duque foi o médico que acompanhou Diego Maradona nos últimos tempos, nomeadamente no internamento e na cirurgia que ocorreram logo no início de novembro.