O Benfica revelou esta segunda-feira a lesão de André Almeida: o lateral sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior e do ligamento lateral interno do joelho direito

Segundo foi possível saber, o internacional português deve ficar afastado dos relvados durante aproximadamente seis meses, o que significa que tem a época em risco.

Recorde-se que André Almeida saiu lesionado da partida frente ao Rio Ave, depois de um choque com Carlos Mané. Após o jogo, Jorge Jesus já tinha antecipado uma lesão grave para o dono da lateral-direita encarnada, cenário que agora se confirma.

Gilberto foi quem rendeu o jogador de 30 anos em Vila do Conde. Além do lateral brasileiro, Jorge Jesus tem ainda Diogo Gonçalves como alternativa para o lugar.

O comunicado do Benfica:

«O atleta André Almeida sofreu uma entorse do joelho direito, no jogo de ontem, em Vila do Conde, da qual resultou rotura do ligamento cruzado anterior e do ligamento lateral interno.

O jogador continuará a ser acompanhado pelo Departamento Médico do Sport Lisboa e Benfica, que seguirá todo o protocolo recomendado.»

