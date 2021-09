O Sporting comunicou que Gonçalo Inácio contraiu uma entorse traumática na tibiotársica direita no jogo desta quarta-feira entre os leões e o Ajax para a Liga dos Campeões.

Recorde-se que Gonçalo Inácio foi convocado para os últimos compromissos da Seleção Nacional, mas acabou dispensado devido a lesão. Na antevisão ao clássico com o FC Porto, Ruben Amorim anunciou que o jovem defesa seria baixa para esse jogo, mas também para o duelo com o Ajax.

Na véspera do jogo da Champions, Gonçalo Inácio foi integrado nos treinos sem aparentes limitações, foi a jogo, mas acabou por sair lesionado aos 21 minutos após ter sido atingido por Haller no tornozelo direito.

Na nota publicada no site oficial, o Sporting não dá mais detalhes sobre a lesão, mas tratando-se de uma entorse numa zona sensível para um futebolista Gonçalo Inácio não deve ser recuperável pelo menos para o próximo jogo do Sporting, já no domingo diante do Estoril no António Coimbra da Mota. O tempo de paragem neste tipo de lesões pode ir de alguns dias a semanas, dependendo, por exemplo, de que forma foram os ligamentos afetados.

O clube leonino informou ainda que Pedro Gonçalves continua em tratamento e que os titulares do jogo de quarta-feira com o Ajax fizeram trabalho de recuperação na manhã desta quinta-feira.

