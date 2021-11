Na antevisão ao jogo deste sábado com o Feirense, Sérgio Conceição confirmou que Wendell, Marcano e Pepe não devem estar aptos para o duelo a contar para a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal e agora o FC Porto deu mais detalhes sobre o problema físico do defesa-central português.

Em nota publicada no site oficial, o clube azul e branco informou que Pepe tem uma lesão na perna esquerda. Além do internacional português, Marcano é o outro jogador entregue aos cuidados do departamento médico dos portistas. Wendell está recuperado, mas ainda se encontra a 100 por cento, tal como frisou Conceição nesta sexta-feira.

O FC Porto-Feirense joga-se neste sábado a partir das 20h15 e será transmitido em direto pela TVI.