Tomás Ribeiro, defesa-central do Belenenses, lesionou-se com gravidade no joelho direito e vai falhar o resto da temporada, sendo certo o afastamento dos relvados por um período entre seis e nove meses.

O jovem jogador do Belenenses lesionou-se durante o treino de sexta-feira e os exames complementar realizados confirmaram os piores cenários.

Este domingo, durante as celebrações do primeiro golo da vitória do Belenenses sobre o Portimonense, os jogadores dos azuis mostraram para as bancadas uma camisola com o nome de Tomás Ribeiro, que esteve a assistir ao jogo.

O jovem central, de apenas 20 anos, foi lançado esta época na equipa principal do Belenenses, pela qual cumpriu 15 jogos, todos como titular.