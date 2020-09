O lateral direito Renzo Saravia, emprestado pelo FC Porto ao Internacional de Porto Alegre, lesionou-se com gravidade esta madrugada, no empate a zeros diante do América de Cali para a Taça Libertadores da América.

O jogador argentino sofreu um toque no joelho direito logo aos 12 minutos e teve de abandonar o encontro de maca. No final, o treinador do clube brasileiro, Eduardo Coudet, mostrou-se preocupado com a lesão de Saravia. «Foi uma lesão muito grave. Perdemos outro jogador por tempo indefinido. Não é uma lesão simples», lamentou.

O lateral argentino rompeu os ligamentos do joelho direito e ficará afastado dos relvados durante vários meses. Renzo Saravia está cedido pelo FC Porto ao Internacional até dezembro de 2020.