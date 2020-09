Taarabt é a mais recente baixa para Jorge Jesus. O médio marroquino não vai ser opção para o particular deste sábado, na Luz, diante do Rennes, uma vez que de acordo com o boletim clínico divulgado pelas águias, sofreu uma entorse no tornozelo direito.

O jogador que até foi expulso na última partida, diante do Sp. Braga, junta-se assim a Helton Leite e Jardel, que continuam de baixa, devido a um traumatismo no ombro esquerdo e uma entorse no joelho esquerdo, respetivamente.

O jogo com a equipa francesa está marcado para as 19 horas e pode ser acompanhado no Maisfutebol AO MINUTO.