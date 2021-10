O avançado brasileiro do Benfica Rodrigo Pinho foi operado nesta segunda-feira ao joelho esquerdo, na sequência de rotura do ligamento cruzado anterior, e deve falhar o resto da época.

O Benfica informou que a operação decorreu sem complicações, não especificando o tempo de recuperação.

Contratado esta época a custo zero, depois de ter representado o Marítimo, Rodrigo Pinho fez até ao momento três jogos e marcou um golo com a camisola das águias.

O boletim clínico das águias revela ainda as lesões de Gedson (traumatismo no tornozelo esquerdo), de Gil Dias (lesão muscular na face posterior da coxa esquerda) e de Lázaro, com a mesma lesão na coxa esquerda.

Estes jogadores juntam-se a Seferovic - também ele a recuperar de uma lesão muscular na coxa esquerda - na lista de indisponíveis para Jorge Jesus no jogo com o Bayern Munique, a contar para a Liga dos Campeões.

[em atualização]