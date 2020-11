O futebolista português do Moreirense, Pedro Nuno, sofreu uma rotura de ligamentos num joelho e tem a época 2020/2021 em risco, uma vez que a paragem vai rondar, no mínimo, seis meses, confirmou o Maisfutebol.

O jogador de 25 anos, que deu a vitória aos cónegos ante o Merelinense, na terceira eliminatória da Taça de Portugal, no domingo, saiu lesionado ao minuto 85 de jogo e o diagnóstico confirmou o cenário indesejado.

Pedro Nuno vai ser operado e junta-se aos indisponíveis de longa duração Pedro Amador e Sori Mané, que também sofreram lesões idênticas nos joelhos já esta temporada.

Lesionados estão ainda Yan, Lucas Rodrigues e Abdu Conté, que não são opção para o treinador César Peixoto, para o jogo do próximo sábado, ante o Sporting, em Alvalade, a contar para a oitava jornada da I Liga. Além destes, o médio Filipe Soares, que testou positivo à covid-19 antes do jogo com o Merelinense, também está de fora. A grande dúvida nesta altura, e também devido ao novo coronavírus, é saber se César Peixoto pode fazer a estreia presencial no banco de suplentes.

A comitiva minhota parte para Lisboa na sexta-feira, véspera do encontro.