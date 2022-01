O futebolista do Sporting de Braga, David Carmo, está de regresso à competição esta segunda-feira, pelos sub-23 dos minhotos, praticamente um ano depois da lesão sofrida em fevereiro de 2021, no tornozelo direito.

O central português de 22 anos é titular no Sp. Braga-Rio Ave desta manhã (início às 11 horas), em jogo da quarta jornada da fase de apuramento de campeão da Liga Revelação.

David Carmo lesionou-se a 10 de fevereiro do ano passado, no duelo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal entre Sporting de Braga e FC Porto, em Braga, num lance com o colombiano Luis Díaz. Foi operado no dia seguinte e a recuperação deu-se praticamente ao longo do último ano.

A saída de David Carmo do relvado deu-se mesmo numa ambulância, num célebre momento em que a viatura teve de ser empurrada por vários jogadores, para sair do terreno de jogo.