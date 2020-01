[artigo em atualização]



A 16ª jornada do campeonato nacional arranca às 19 horas de sexta-feira, em dose dupla. No Estádio da Luz, o líder Benfica recebe o último classificado, o Desportivo das Aves, enquanto nos Açores há duelo entre duas equipas tranquilas na tabela: Santa Clara-Rio Ave.



Para fechar o dia, o FC Porto vai tentar o que já não consegue há algum tempo: vencer em Moreira de Cónegos. Os dragões empataram três vezes e perderam uma nas últimas quatro visitas.



Sexta-feira, 10 de janeiro



Santa Clara (14º) - Rio Ave (7º)

19 horas, Sport TV1

O Santa Clara entra com dois pontos de atraso em relação ao Rio Ave, mas em superioridade emocional: os açorianos venceram na Vila das Aves e os vilacondenses perderam em casa contra o Marítimo. Duas equipas com qualidade, tranquilas no campeonato e com a ambição de olhar um pouco mais para cim. O jogo realiza-se numa altura em que o nome de Carlos Carvalhal é muito falado no Brasil...

Indisponíveis Santa Clara: Rafael Ramos (lesionado)

Indisponíveis Rio Ave: Nadjack, Jambor, Carlos Mané e Ronan (lesionados)



Benfica (1º) - Aves (18º)

19 horas, BTV

O Benfica é primeiro, o Aves é último. O Benfica venceu os cinco jogos entre os clubes no Estádio da Luz: 4-0, 5-1, 4-1, 2-0 e 2-0. Tudo o que não seja a vitória das águias será, naturalmente, uma enorme surpresa. Julian Weigl deve aproveitar o castigo de Adel Taarabt para se estrear pelos campeões nacionais. No Aves, Nuno Manta já conta com os influentes Mohammadi e Wellington.

Indisponíveis Benfica: Taarabt (castigado); Rafa, Jardel e Morato (lesionados)

Indisponíveis Aves:

Simunec, Jailson, Mato Milos e Rúben Macedo (lesionados)



Moreirense (13º) - FC Porto (2º)

21h15, Sport TV 1



O FC Porto venceu em Alvalade e joga em Moreira de Cónegos para «matar outro borrego», este mais pequeno. Os dragões não vencem na casa axadrezada desde fevereiro de 2015, quase há cinco anos. Sérgio Conceição não tem a dupla de centrais titular, mas Ricardo Soares também perdeu um dos seus mais influentes: Luther Singh.



Indisponíveis Moreirense: Luther Singh e Steven Vitória (lesionados)

Indisponíveis FC Porto: Marcano (castigado); Pepe e Zé Luís (lesionados)



Sábado, 11 de janeiro



Portimonense (17º) - Paços Ferreira (16º)

15h30, Sport TV 4



Quem perder fica em dificuldades, ainda mais dificuldades, na tabela. Os algarvios têm 13 pontos e são a primeira equipa na zona de descida; o Paços tem mais um. Estes dados ilustram a relevância deste duelo direto, olhos nos olhos. A equipa de Folha vem de um empate no Bessa e a de Pepa de uma vitória em casa contra o Moreirense. Insistimos: importante.



Indisponíveis Portimonense: Lucas Fernandes (lesionado)

Indisponíveis Paços: Douglas Tanque, Diaby e Welthon (lesionados); Luiz Carlos (em dúvida)



Boavista (8º) - Famalicão (3º)

18h00, Sport TV 2



Os axadrezados fazem o segundo jogo com o novo treinador e entram a oito pontos de distância dos surpreendentes minhotos. Terá sido capaz Daniel Ramos de introduzir as suas ideias ou será o Famalicão a sair por cima, com o seu futebol ofensivo e envolvente? Um bom jogo em perspetiva no Estádio do Bessa.



Indisponíveis Boavista: todos disponíveis

Indisponíveis Famalicão: todos disponíveis



V. Setúbal (10º) - Sporting (4º)

20h30, Sport TV 1



Não há volta a dar. Este clássico do futebol nacional ficará marcado pelos problemas graves no plantel sadino. Oitenta por cento do plantel esteve praticamente toda a semana doente. Vai haver jogo ou não? Nesta altura tudo ainda é possível, apesar da recusa inicial do Sporting em avançar para o adiamento da partida.



Indisponíveis V. Setúbal: 80 por cento do plantel está doente

Indisponíveis Sporting: Doumbia (castigado); Renan e Neto (lesionados)

Domingo, 12 de janeiro;



Gil Vicente (11º) - Belenenses (15º)

15h00, Sport TV 1



Os azuis do Jamor (ainda é estranho escrever assim) entram em Barcelos sob o peso de uma derrota histórica: 1-7 na passada semana, frente ao Sp. Braga. O Gil jogará com isto e com os três pontos de vantagem na classificação. Como reagirão o experiente Vítor Oliveira e o jovem Pedro Ribeiro a dados tão claros?



Indisponíveis Gil Vicente: Mladenovic (lesionado)

Indisponíveis Belenenses: André Santos (castigado); Kau (lesionado)



Marítimo (12º) - V. Guimarães (5º)

17h30, Sport TV 1



Os insulares vêm de sete pontos em três jogos com José Gomes, numa fase ascendente, mas o Vitória mostrou contra o Benfica que é uma equipa de qualidade irrepreensível. Um jogo entre dois treinadores que gostam de bom futebol, com muita bola e coragem. Só há três pontos a separar os clubes, motivação extra para os madeirenses.



Indisponíveis Marítimo: Maeda e Pelágio (lesionados)

Indisponíveis V. Guimarães: Rochinha (castigado); Jhonatan, Sacko, Wakaso e Ola John (lesionados)



Sp. Braga (6º) - Tondela (9º)

20h00, Sport TV 1



A estreia de Rúben Amorim não podia ter sido mais convincente. Os Guerreiros do Minho jogam agora pela primeira vez em casa com o novo treinador. Apesar do evidente favoritismo, é bom lembrar que o Tondela tem sido das equipas mais convincentes a jogar na condição de visitante.



Indisponíveis Sp. Braga: todos disponíveis

Indisponíveis Tondela: todos disponíveis