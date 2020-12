Alex Grimaldo falhou o Benfica-Paços de Ferreira devido a um problema físico sentido durante o período de aquecimento.

Este foi o terceiro jogo em 2020/21 que o lateral-espanhol falhou por lesão, depois de ter ficado de fora dos duelos com o Standard Liège e o Boavista, no final de outubro e início de novembro, devido a um problema no tornozelo esquerdo.

Ao todo, desde que trocou o Barcelona pelo Benfica em janeiro de 2016, Grimaldo esteve afastado da equipa devido a lesões em 52 jogos, ele que soma 170 partidas de águia ao peito. Quer isto dizer que o jogador de 25 anos falhou, por lesão, 23 por cento dos jogos realizados pelos encarnados nos últimos quatro anos e onze meses.

Para isso, em muito contribuiu um estiramento da parede abdominal (pubalgia) contraída na reta final de 2016 e que o afastou dos relvados durante mais de cinco meses e um total de 32 jogos. Essa foi a segunda de nove lesões confirmadas pelo clube encarnado (semanas antes falhara um jogo devido a um problema similar).

A lesão que o afastou do jogo deste domingo foi a terceira de 2020: a 10 de junho deste ano lesionara-se no ligamento interno do joelho esquerdo e falhou o resto da época: nove jogos, a segunda paragem mais prolongada de águia ao peito de Grimaldo, que em 2012/13, ainda ao serviço do Barcelona, teve um rotura do ligamento cruzado de um joelho e esteve afastado dos relvados quase um ano.

Na Luz, além dos problemas físicos já referidos, Grimaldo já falhou jogos por lesões musculares nas pernas direita e esquerda e por um traumatismo numa das coxas: nessas ocasiões, os tempos de recuperação foram relativamente rápidos e só por uma vez desfalcou a equipa por mais do que um jogo: em agosto de 2017, quando falhou quatro partidas devido a uma lesão muscular na perna direita.