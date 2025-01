Nos primeiros meses da época 2024/25, mais de metade dos jogadores que representaram a Seleção Nacional no Euro 2024 – 14 em 26 – já sofreram problemas físicos.

Se Cristiano Ronaldo continua imune às lesões esta época, entre Al Nassr e Seleção, nomes como Rúben Dias, João Palhinha, Diogo Jota ou Rúben Neves já ficaram de fora devido a lesões em 2024/25. Depois do Euro 2024, os jogadores regressaram aos seus clubes para o início da nova época quase sem férias ou com um período de descanso mais curto, que se vai prolongar até julho de 2025.

Isto porque o novo Mundial de Clubes, com 32 clubes, além do Europeu de sub-21 e dos jogos de seleções (na Liga das Nações e na fase de apuramento para o Mundial2026), vão pesar ainda mais num calendário já preenchido, o que tem levado a várias críticas, entre elas dos jogadores.

Além de Rúben Dias, João Palhinha, Diogo Jota e Rúben Neves, também já sofreram problemas físicos esta época Gonçalo Inácio, João Félix, Pedro Neto, Gonçalo Ramos, Francisco Conceição, Danilo Pereira, Nélson Semedo, Vitinha, Nuno Mendes e Rafael Leão. Uns com mais gravidade, outros menos.

O que tiveram e o que já falhou cada um em 2024/25

O central Rúben Dias, um dos indiscutíveis na seleção e no Manchester City, já sofreu duas lesões musculares. Na primeira, esteve mais de um mês ausente e falhou seis jogos (entre clube e seleção), regressou à competição, mas nova lesão muscular em dezembro voltou a deixar o defesa fora das opções, estando ainda a recuperar.

O médio João Palhinha, dos alemães do Bayern Munique, também sofreu uma lesão muscular a meio de novembro: uma rotura no adutor direito num treino da seleção. Está há cerca de dois meses de fora, falhando, até agora, nove partidas pelo clube e duas por Portugal, poucos meses após os bávaros terem pago ao Fulham cerca de 50 milhões de euros pelo ex-Sporting.

Outro jogador afetado por lesão muscular foi o avançado Diogo Jota, do Liverpool. Ficou fora cerca dois meses, entre outubro e dezembro, falhando 14 jogos, 12 no clube e dois na seleção. João Félix e Pedro Neto, ambos do Chelsea, também foram sofreram lesões que, no entanto, não obrigaram a tanto tempo de paragem, falhando dois e três jogos, respetivamente.

LEIA MAIS: «Ronaldo é exemplo de um atleta que sempre se preparou para evitar lesões»

O avançado Gonçalo Ramos, do Paris Saint-Germain, teve também longa paragem: 91 dias afastado da competição, entre agosto e novembro, devido a uma lesão no tornozelo. Outro dos jogadores que esteve muito tempo afastado foi o médio Rúben Neves, do Al Hilal, que sofreu em outubro uma lesão no joelho esquerdo que o levou a ser operado. Voltou à competição no início de 2025.

Já o extremo Francisco Conceição, da Juventus, ficou quase um mês de fora, devido a um problema muscular sofrido em setembro. Conceição voltou a lesionar-se recentemente, no aquecimento para a partida da meia-final da Supertaça italiana frente ao Milan, em mais uma questão muscular, mas deve regressar em breve à competição.

Danilo Pereira, do Al-Ittihad, também sofreu um problema muscular em setembro, que o deixou fora da competição cerca de dois meses (sete jogos). Já Nélson Semedo, do Wolverhampton, sofreu este mês uma lesão na coxa, igualmente muscular. Já está de fora há dois jogos.

Com menor gravidade e com tempos de paragem mais curtos, Vitinha e Nuno Mendes, do Paris Saint-Germain, e Rafael Leão, do Milan, também já falharam jogos devido a lesão. Por Portugal, o central Gonçalo Inácio, do Sporting, não tem tido um início de temporada fácil, com vários problemas físicos a afastarem sucessivamente o jogado.