A guarda-redes internacional brasileira Letícia Izidoro, de 26 anos, que alinhava no Corinthians, é reforço do Benfica. A guardiã disse este domingo que vai jogar no clube encarnado para «continuar a fazer história na carreira», depois das conquistas no futebol sul-americano.

«Para mim é uma honra estar aqui. Saí de um grande clube no Brasil e vim para um grande clube em Portugal. Espero poder fazer história, como fiz no Corinthians», afirmou a guarda-redes, em conferência de imprensa.

Letícia Izidoro, que jogava no emblema paulista desde 2016, conquistou duas Taças dos Libertadores, em 2017 e 2019, dois campeonatos do Brasil, em 2018 e 2020, e uma Taça do Brasil, em 2016, ainda ao serviço do Osasco Audax.

Pela seleção brasileira, a nova guarda-redes dos encarnados venceu a Copa América de 2018 e o campeonato sul-americano de sub-20 em 2014.

«Acho que precisava de novos desafios na minha carreira, porque tudo o que podia conquistar no Brasil eu conquistei. O Benfica é o clube certo para continuar a fazer história na minha carreira», sublinhou.

O vice-presidente do Benfica Fernando Tavares considerou Letícia Izidoro como «uma das melhores guarda-redes do mundo», considerando a contratação como mais uma demonstração do objetivo de «dar maior competitividade à equipa, a nível nacional e internacional».

O Benfica, recente vencedor da primeira edição da Taça da Liga de futebol feminino, vai defender o título da Taça de Portugal, que conquistou em 2018/19, na terça-feira, em Aveiro, novamente frente ao Sporting de Braga.