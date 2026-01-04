VÍDEO: Luís Castro com estreia de sonho no Levante
Técnico português venceu por 3-0 no terreno do Sevilha
Luís Castro estreou-se no banco de suplentes do Levante com uma vitória por 3-0 frente ao Sevilha e conquistou três pontos importantes na luta pela permanência na Liga Espanhola.
Foi uma estreia de sonho, portanto.
O treinador português tem uma missão difícil, é certo, mas não podia ter começado de melhor forma. Uma deslocação ao difícil terreno do Sevilha, que se previa complicada, acabou por ser um belo começo de Luís Castro, que até contou com um momento «abençoado» nesta estreia.
Já dentro de campo, o Levante foi para o intervalo a vencer por 1-0. Iker Losada, que chegou esta temporada por empréstimo do Bétis, inaugurou o marcador em cima do minuto 45.
Já no segundo temmpo, ao minuto 77, e já com três alterações realizadas por Luís Castro, a equipa visitante dilatou a vantagem para 2-0 com golo de Carlos Espi. Carlos Alvárez, que foi associado ao Benfica durante o mercado de verão, sentenciou o resultado em 3-0.
Com esta vitória, o Levante conquista a terceira vitória em 17 jogos e soma um total de 13 pontos, ocupando a penúltima posição na tabela classificativa. O Sevilha, por sua vez, é 11.º com 20 pontos.