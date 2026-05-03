Bulgária: Levski de Aldair Neves é campeão 17 anos depois
Lateral português vive a segunda época no clube e é orientado por Julio Velázquez, treinador outrora em Portugal
O Levski Sófia sagrou-se campeão búlgaro, o que não acontecia há 17 anos. O feito foi selado no sábado, depois da vitória por 1-0 na receção ao CSKA (2.º). O novo campeão conta com o lateral Aldair Neves (ex-Paços de Ferreira de 26 anos), no plantel desde 2024, e é orientado pelo espanhol Julio Velázquez, antigo treinador de Belenenses, Vitória de Setúbal e Marítimo.
A quatro rondas do término do campeonato, o Levski acumula 76 pontos, 14 de vantagem sobre o CSKA. Quanto ao Ludogorets, que procurava o 15.º campeonato consecutivo, segue no terceiro lugar, com 60 pontos e um jogo a menos.
No princípio da época, o Levski perdeu a Supertaça para o Ludogorets e só foi eliminado pelo Sp. Braga na Liga Europa no prolongamento da segunda pré-eliminatória.