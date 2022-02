O piloto britânico Lewis Hamilton (Mercedes) foi esta sexta-feira o mais rápido no terceiro e último dia de testes em Barcelona, na pré-temporada para o Mundial de Fórmula 1.

O sete vezes campeão do mundo, com pneus supermacios (C5) no seu monolugar, fez o seu melhor registo nos derradeiros dez minutos da sessão da tarde, com o tempo de 1.19,138 minutos, num total de 89 voltas.

A Mercedes conseguiu mesmo os dois melhores tempos, com o companheiro de equipa e compatriota de Hamilton, o ex-Williams George Russell, a gastar apenas mais 0,095 segundos, com pneus macios.

O mexicano Sergio Pérez (Red Bull) foi o terceiro, a 0,418 segundos, seguido do seu companheiro de equipa e campeão mundial, o holandês Max Verstappen (Red Bull), a 0,618 segundos de Hamilton. No entanto, Verstappen, que rodou 59 voltas, optou por usar pneus médios (C3), preferindo não entrar na guerra das voltas rápidas.

Os pilotos regressam à ação nos dias 10 a 12 de março no Circuito de Sakhir, no Bahrain.

O Mundial arranca em 20 de março, precisamente no circuito do Bahrain.